Brasiilia jalgpallur mõisteti 7,5 aastaks vangi

Jalgpallur võeti kuritöö kahtlustusega vahi alla juba augustis, süüdimõistva kohtuotsuseni jõuti alles nüüd. Helenoga koos peab vanglapäevi lugema hakkama tema sõber ja kuritöös osaline Leoandro José das Chagas.

Jalgpalluri advokaat lubas kohtuotsuse edasi kaevata. Tema sõnul polnud Everton Heleno dos Santosel mitte mingisugust vajadust röövi korraldada, sest tema klient teenis tol hetkel pea 7000 eurot kuus. "Ta on eeskujulik pereisa, see on häbiväärne otsus," sõnas advokaat.

Everton Heleno dos Santos hakkab karistust kandma poolkinnises vanglas.

Viimased klubid, mille ridadesse 28aastane keskväljamees kuulus olid Goianiense Atletico ja Pao Paolo Botafogo.