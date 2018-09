Brasiilia jalgpallur: Ibrahimovic viskas klubikaaslase prügikasti

"Ühel treeningsessioonil provotseeris Gattuso terve aja Zlatanit. Zlatan talus seda ega öelnud ühtegi sõna, kuid tema kättemaks tuli hiljem - kui riietusruumis kokku saadi, viskas Zlatan Gattuso prügikasti," meenutas Silva.

Juhtunut kinnitas ja teine AC Milani toonane mängumees, Urby Emanuelson, kes lisas: "See oli hullumeelne. See ajas meid kõiki hirmsasti naerma, kui mõtlesime Gattuso näoilmele. Võin vanduda, et ma ei suutnud terve nädala naeru tagasi hoida."