Brasiilia jalgpallitähele määrati maksmata alimentide eest vanglakaristus

Rio de Janeiro kohus karistas Brasiilia koondise ja Madridi Reali endist jalgpallitähte Roberto Carlost maksmata alimentide eest vanglakaristusega.

44-aastane Carlos võlgneb oma eksnaisele Barbara Thurler`le 20 000 USA dollarit. Endisel vutikuulsusel on üheksa last, kellest kahe ema on Thurler.

Kohtunik Mayane de Castro sõnul lükkas perekond tagasi võimaluse, et Carlos võla tasuks ning seega ähvardab vutikuulsust reaalne vanglakaristus.

Endise maailmameistri advokaat Fernando Pittner ütles Brasiilia meediale, et probleemile leitakse teistsugune lahendus ning Carlos pääseb vanglatrellidest.

Rahvuskoondises 125 mängu pidanud Carlos elab hetkel Hispaanias ja töötab Madridi Reali saadikuna.