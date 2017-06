Brasiilia jalgpallilegendi süüdistatakse MM-finaalturniiril dopingu kasutamises

Saksamaa telekanalil ARD näidatud dokumentaalfilmis süüdistati Brasiilia endist jalgpallurit Roberto Carlost dopingu tarvitamises. Nimelt kahtlustatkse, et vasakkaitsja kasutas dopingut 2002. aasta maailmameistrivõistluste paiku, mil Brasiilia ihaldatud tiitli ka võitis.

Ajakirjaniku Hajo Seppelti uurimuse põhjal külastas jalgpallilegend MMi eel dr. Julio Cesar Alvest, kes oli väidetavalt töötanud Carlosega sellest saadik kui mängija oli kõigest 15-aastane. Kuid nüüd süüdistatakse arsti ebaseaduslike ainete kasutamises. Süüdistusi kinnitavad ka salvestused, kus Alves räägib, et aitas jalgpallurit mitmel moel, peamiselt tema reite suurendamisega. Näidatud dokumentaalis kinnitab ka teine patsient, et on näinud endist Madridi Reali mängijat Alvese kabinetist väljumas.

Maailmameister aga lükkas süüdistused ümber ja ütles, et kaebab filmi tegijad kohtusse. Jalgpallur tegi ka sotsiaalmeediasse postituse, kus kinnitas, et pole kunagi tarbinud aineid, mis aitaks tal oma kaasmängijatest parem olla.

"See raport räägib arstist, kelle nime ma pole kunagi kuulnud. Ma olen palganud advokaadid, et võidelda nende valesüüdistuste vastu, ning nõuan, et minu süüdistajad tõestaksid nende tõesust," lisas brasiillane.

