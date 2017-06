Brasiilia jalgpallilegendi surnukeha on jäljetult kadunud

34 aastat tagasi igavikuteele läinud kahekordse jalgpalli maailmameistri Mane Garrincha surnukeha on jäljetult kadunud.

Garrincha surnukeha kadumine avastati, kui Rio linnapea Rafael Tubarao külastas vutilegendi 84. sünniaastapäeva puhul Raiz de Serra kalmistut.

"Öeldi, et tal oli surnuaias oma nišš, kuid keegi pole enam milleski kindel," sõnas Brasiilia jalgpallikuulsuse tütar Rosangela dos Santos, kirjutab ajaleht The Sun. "See on minu ja mu õdede jaoks tõeliselt raske, et me ei tea, kus on isa keha."

Surnuaia töötajate sõnul võis surnukeha kaduma minna, kui Raiz de Serral paigutati lahkunud maa-alustesse niššidesse.

49-aastaselt alkoholi tõttu surnud Garrincha aitas Brasiilia koondise MM-tiitlini 1958. ja 1962. aastal. Oma teisel kuldsel finaalturniiril oli brasiillane ka MMi suurim väravakütt. Kõnekas on fakt, et nendes mängudes, kus olid korraga väljakul Garrincha ja legendaarne Pele, ei kaotanud Brasiilia koondis kordagi.

Oma põlvkonna parimaks triblajaks peetud Garrincha auks on nimetatud ka Brasiilia koondise rahvusstaadion.