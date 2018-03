Brasiilia jalgpallikoondise ja Madridi Reali endine täht veab vägikaigast eksnaisega

Uudisteagentuur AP toob Lõuna-Ameerikast kohale koledad sõnumid. Brasiilia jalgpallikoondise ja Madridi Reali endine täht Roberto Carlos soovib tänavale tõsta oma eksnaise ja kaks last.

"Roberto tahab tõsta oma lapsed tänavale," kurdab jalgpalluri eksnaine Barbara. "Ta lihtsalt ütleb, et vajab raha ja tahab korteri müüki panna. See on jälk."

2002. aasta maailmameister Roberto Carlos on eksnaisega pikalt vägikaigast vedanud, ka maksmata alimentide pärast. Mullu ähvardas Carlost seetõttu isegi kolmekuuline vanglakaristus.

Roberto Carlosel on erinevate naistega kokku üheksa järeltulijat.