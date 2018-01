Bosnia koondise peatreeneriks sai mängijana MM-il ajalugu teinud horvaat

2018. aasta MM-valiktsüklis Eestiga ühte alagruppi kuulunud Bosnia ja Hertsegoviina jalgpallikoondise tüüri ette asub endine Horvaatia poolkaitsja Robert Prosinecki.

Kohaliku vutiliidu asepresident Milorad Sofrenic teatas tänasel pressikonverentsil, et peatreeneri kandidaadina kaaluti ka bosnialase, kodumaal ja Kataris treenerina töötanud endise mängija Amar Osimi palkamist, kuid Prosinecki nimi pälvis hääletusel kõikide juhatuse liikmete heakskiidu.

Prosinecki, kes aitas mängijana Horvaatia koondise 1998. aasta MM-i poolfinaali, töötas oma riigi esindusvõistkonna abitreenerina aastatel 2006-2010 ning juhendas peatreenerina 2014.-2017. aastani Aserbaidžaani koondist.

48-aastane endine poolkaitsja on mängijana kandnud teiste seas nii Madridi Reali, Barcelona, Sevilla kui ka Portsmouthi särki. Jugoslaavia koondisest on tal kirjas 15 mängu ja 4 väravat, Horvaatia esindusest 49 kohtumist ja 10 tabamust. Prosinecki on ainus mängija, kes on MM-finaalturniiridel võrku sahistranud kahe erineva koondise eest - 1990. aasta MM-il lõi ta 1:4 kaotusmängus värava Araabia Ühendemiraatidele, 1998. aasta MM-il Jamaicale (1:3 kaotus) ja Hollandile (1:2).

Bosnia eelmise lootsi Mehmed Bazdareviciga lõpetati koostöö pärast lõppenud valiktsüklit, kuna ta vedanud meeskonda 2018. aasta MM-ile ega 2016. aasta EM-ile.

Iseseisva riigina pääses Bosnia ja Hertsegoviina esimest ja seni viimast korda suurturniirile 2014. aastal, kuid piirdus Brasiilias toimunud MM-il alagrupimängudega.