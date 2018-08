Bild: Saksamaa põrus jalgpalli MMil, sest koondises oli kõva käärimine põlissakslaste ja välismaalaste vahel

Bildi andmetel moodustus Saksamaa koondises kaks leeri - "välismaalased" ja "tõelised sakslased" -, kes üksteist ei sallinud.

Esimese leeri moodustasid Mesut Özil, Jerome Boateng, Ilkay Gündogan ja teised välismaist päritolu Saksamaa koondislased, nn pärissakslaste leeri juhiks oli aga Müncheni Bayerni tähtmängija Thomas Müller.

Mülleri mõttekaaslased olevat naeruvääristanud "välismaalasi", sest nad kõik kandsid väga kalleid riideid, eelistasid ülikalleid autosid ning kuulasid hip-hop muusikat.

"Välismaalased" olid omakorda vastasleeri esindajaid kutsunud solvavalt "kartuliteks". Just sellist hüüdnime kasutavad Saksamaal elavad türklased ka põlissakslaste kohta.

Bildi teatel olid mõlemad rivaalitsevad leerid solvunud ka peatreener Joachim Löwi peale. Ühtesid häiris, et koondisest jäeti välja Senegali päritolu Manchester City mängumees Leroy Sané, teisi aga Bayerni mehe Sandro Wagneri eemalejäämine.

Vahetult pärast MMi oli Bild kirjutanud, et Saksamaa koondise altminek oli tingitud ka sellest, et vutimehed mängisid öö läbi arvutimänge. Olukord olevat olnud nii hull, et Löwil tuli aeg-ajalt meeskonna hotellis internet välja lülitada.