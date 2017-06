Bild sai enda valdusse kurikuulsa korruptsiooniraporti. "FIFA ametniku 10-aastase tütre pangakontole kanti 2 miljonit"

Saksamaa ajaleht Bild on saanud enda valdusse Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) eetikakomisjoni endise juhi Michael Garcia 2014. aastal koostatud 430-leheküljelise raporti, mis käsitles korruptsioonijuhtumeid 2018. ja 2022. aasta MM-finaalturniiride korraldusõiguste andmisel.

Kuna FIFA avaldas sellest raportist vaid 42 lehekülje pikkuse "juriidiliselt korrektse versiooni", astus pettunud Garcia ametist tagasi.

Bildi andmetel sisaldab raporti täisversioon mitut väga piinlikku fakti, mida siiani on saladuses hoitud. Näiteks kanti ühe FIFA kõrge ametniku 10-aastase tütre pangakontole kaks miljonit Šveitsi franki. 2022. aasta MMi korraldusõiguse saanud Katari jalgpalliliit lennutas aga vaid mõned päevad enne otsustavat hääletust kolm FIFA täitevkomitee liiget oma eralennukiga Rio de Janeirosse pidutsema.

Bildi ajakirjanik Peter Rossberg teatas Facebookis, et raport ei tõesta otseselt, et 2018. ja 2022. aasta MM-turniirid oleks ostetud, kuid ta lisas: "Eriti Katari osas on palju tugevaid indikaatoreid, mis ei anna alust teistsuguse järelduse tegemiseks. Üldpilt näitab ahnust, korruptsiooni ja kinnimätsimist."

Saksamaa ajaleht on lubanud lähipäevil sellest raportist veel rea detaile avaldada.