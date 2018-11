Belgia peatreener üllatuskaotuse järel: penalti muutis kõik

Lisaks Šveitsile on järgmise aasta juunis peetavatele poolfinaalmängudele jõudnud Euroopa meister Portugal ja Inglismaa. Viimase koha eest võitlevad Holland ja Prantsusmaa. Kui hollandlased suudavad viimases mängus sakslaste vastu vähemalt viigi teenida, jõuavad nelja hulka nemad.

"See polnud sugugi kerge ülesanne tulla siia, kontrollida mängu ja atmosfääriga kohaneda. Mäng algas perfektse stsenaariumi järgi - lõime kiiresti kaks väravat ja juhtisime 2:0. Kuna tegemist oli justkui finaaliga, suunas Šveits seejärel kõik jõud rünnakule," sõnas Belgia peatreener Roberto Martínez mängujärgselt.

"Järgnenud penalti muutis kõik, me ei mänginud enam kaitses hästi, andsime neile liiga palju ruumi. See, et me kaotasime mängu üle kontrolli, oli kõige suurem pettumus," tunnistas Martinez.

Šveitsi kangelaseks tõusis eile Haris Seferovic, kes tegi kübaratriki, jõudes väravani 31., 44. ja 84. minutil. Veel tegid võitjate poolel skoori Ricardo Rodriguez 26. minutil penaltist ja Nico Elvedi 62. minutil. Belgia olid esimese veerandtunniga juhtima viinud Thorgan Hazardi väravad.