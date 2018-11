Barcelona sai kodus üllatuskaotuse, Real võitis võõrsil

Betis asus 34. minutiks kohtumist 2:0 juhtima, kui skoori tegid Firpo Junior ja vanameister Joaquin. Teise poolaja keskel vähendas Lionel Messi penaltist Barcelona kaotusseisu ühe värava peale, kuid kõigest kolm minutit hiljem taastas Betis kaheväravalise eduseisu.

79. minutil lõi Arturo Vidal kodumeeskonna teise värava, aga Betis vastas neli minutit hiljem taas väravaga. 83. minutil sai Ivan Rakitic teise kollase kaardi, millega jättis Barcelona vähemusse. Kohtumise teisel lisaminutil lõi Messi oma teise värava, millega tegi seisuks 3:4. Selle tulemusega kohtumine lõppeski.

Madridi Real võitis hilisõhtul võõrsil Celta Vigot 4:2. Võitjate poolel jõudsid sihile Karim Benzema, Sergio Ramos (penalti) ja Dani Ceballos, omaväravaga sai hakkama Gustavo Cabral. Vallandatud Julen Lopeteguid asendav Santiago Solari sai kirja neljanda jätjestikuse võidu.

Hispaania liiga tabeli esiots on ülimalt tihe. 12 kohtumisega 24 punkti kogunud Barcelona on liider, ent Sevilla, Atletico Madrid ja Alaves jäävad maha vaid ühe punktiga. Madridi Real on 20 silmaga kuues.