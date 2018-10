Barcelona palgal olevat jalgpallurit ähvardab 12 ja poole aasta pikkune vangistus

Tüli olevat alguse saanud Turani kommentaaridest, mis olid suunatud Berkay abikaasa Ozlem Ada pihta, kirjutab Soccernet.ee. Laulja olevat veidi hiljem Turaniga asunud arveid klaarima, mis päädis Berkay katkise ninaluu ja haiglasse minekuga. Tuntud mängija läks hiljem samasse haiglasse ja selgitas, et ei teadnud, et tegemist oli Berkay abikaasaga. Turan tõi kaasa käsirelva, mida ta Berkayle pakkus, et viimane ta tapaks. Turan on ise kogu loo detailset kirjeldust aga eitanud, mainides ainult, et tüli tõepoolest aset leidis.

Turan oli tähelepanu keskpunktis ka käimasoleva aasta kevadel. Ühes kohalikus restoranis ähvardas ta ajakirjanikke, kes üritasid küsimusi esitada. 4. mai liigamängus ründas ta küljekohtunikku ning sai selle eest 16 mängu pikkuse keelu.