Barcelona on itaallase eest valmis maksma uskumatu summa

FC Barcelona on järjekordne jalgpalliklubi, kes see suvi on nõus käima tähtmängijate eest välja ulmelisi summasi. Hispaania ajalehe Mundo Deportivo andmetel on suurklubi võtnud sihikule Marco Verrati, kes võib maksma minna lausa 70 miljonit eurot.