Ballon d'Ori tseremoonial puhkes suur seksismiskandaal

Nimelt küsis tseremoonial üheks õhtujuhiks olnud Prantsuse DJ ja produtsent Martin Solveig 23-aastaselt norralannalt, kas ta oskab twerk'ida. Twerk'imine on teadupoolest seksuaalse alatooniga tantsuliigutus, mida populariseeris mõned aastad tagasi Miley Cyrus.

Solveigi küsimuse järel levis saalis kuuldav ehmatusohe, samuti oli näha, kuidas Hegerbergil karjääri ühel ilusamal hetkel selgelt ebamugav hakkas ning ta lavalt lahkuda soovis.

Martin Solveig really asked Ada Hegerberg, the first ever Ballon D'Or winner, to twerk. The absolute disrespect bruh. pic.twitter.com/Mtc5DBjS7a — A West (@ayyy_west) December 3, 2018

Pärast seda tantsis Solveig läbi aegade esimese naiste Ballon d'Ori võitjaga Frank Sinatra muusika saatel.

Solveigi küsimus põhjustas sotsiaalmeedias tohutu pahameeletormi. Ühena paljudest võttis sõna ka Briti tennisetäht Andy Murray. "Järjekordne naeruväärne näide seksismist, mis spordis endiselt eksisteerib. Miks peavad naised seda p**ka endiselt taluma? Mis küsimusi nad Mbappelt ja Modricilt küsisid? Eeldan, et midagi seoses jalgpalliga. Ja neile inimestele, kes arvavad, et see oli nali... see ei olnud nali. Olen kogu elu spordiga seotud olnud ja seksismitase spordis on ebareaalne," kirjutas Murray Instagramis.

Seotud lood: Maailma parimaks valitud Luka Modric lõpetas Ronaldo ja Messi valitsemisaja

Solveig ise vabandas ürituse järel Twitteris kiirelt. "Minu siirad vabandused kõigile, kes tundsid end puudutatult. See tuli ilmselt minu kehvast inglise keele ja inglise kultuuri mõistmisest, sest ma poleks osanud arvata, et see nii paljusid inimesi puudutab. Minu mõte oli see, et tantsin naistega Sinatra saatel, mitte ei kutsu neid twerk'ima. Selgitasin Adale, et see oli nali ning ta ütles, et saab minust aru. Kõige tähtsam - õnnitlused Adale."