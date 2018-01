Aubameyang on Dortmundist lahkumas, uus klubi on üllatav

Dortmundi Borussia tähtründajat Pierre-Emerick Aubameyangi on juba tükk aega seostatud meeskonnast lahkumisega.

Kui seni on tema sihtkohaks pakutud peamiselt erinevaid Euroopa tippklubisid, siis Kaug-Ida meedia kirjutab nüüd, et Gaboni koondislane on 72 miljoni euro eest siirdumas hoopis Hiina kõrgliigasse Guangzhou Evergrande ridadesse.

Eelnevalt oli üks teine Hiina klubi Aubameyangi eest pakkunud 60 miljonit ning ka see pakkumine oli vastu võetud, ent Evergrande'i uus pakkumine asetas nemad ründaja jahil liidrikohale.

Väidetavalt jõustuks üleminek sel suvel, mis tähendab, et Aubameyang saaks Dortmundiga käesoleva hooaja lõpuni mängida.