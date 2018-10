Asi läheb tõsiseks: Las Vegase politsei alustas Ronaldo vägistamissüüdistuste valguses taas uurimist

Las Vegase politsei kinnitas erinevatele USA väljaannetele, et 2009. aastal juhtunu osas on taas uurimist alustatud. Üheksa aastat tagasi ei mindud uurimisega edasi, kuna Ronaldo väidetav ohver Kathryn Mayorga ei soovinud, et asi avalikuks tuleks.

"Our detectives are following up on information being provided by the victim. This is an on-going investigation."