Arturo Vidali mängud Tšiili koondises on mängitud

Müncheni Bayerni poolkaitsja Arturo Vidal andis sotsiaalmeedia kaudu mõista, et lõpetab MM-finaalturniiri piletist ilma jäänud Tšiili jalgpallikoondise esindamise.

30-aastane Vidal jäi eile 0:3 kaotusmängust Brasiilia vastu eemale mängukeelu tõttu. Viimase kahe aasta Copa America meister lõpetas Lõuna-Ameerika valiksarja alles kuuendal kohal.

Vidal kirjutas Instagramis erinevaid võiduhetki kujutava pildiseeria alla: "Tänud teile, kutid, kõige eest! Tänud, et õpetasite mind nende aastate jooksul elama sisse igasse mängu, õpetasite mulle ja sellele riigile, et jõupingutuste ja raske tööga on elus kõik võimalik. Süda on purustatud, kuid samal ajal olen uhke meie mängijate ja treeneritiimi üle."

Vidal on Tšiili koondist esindanud 98 mängus ja löönud 23 väravat.

Pärast eilset kaotust Brasiiliale teatas koondise eesotsast lahkumisest ka Tšiili peatreener Juan Antonio Pizzi. 49-aastane Hispaania ekskoondislane, kelle leping selle tsükliga lõppes, kinnitas, et uueks ametiajaks ta enam ei kandideeri. "Ma välistan enda jätkamise," sõnas ta ajakirjanikele.

Lõuna-Ameerikast pääsesid otse 2018. aasta MM-ile Brasiilia, Uruguay, Argentina ja Kolumbia. Peruu peab Venemaal toimuvale turniirile pääsme lunastama läbi kahemängulise play-off'i, kus kohtutakse novembris Uus-Meremaaga.