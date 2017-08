ARMAS VIDEO | Jalgpallimeeskond jalutas mängueelsele rivistusele varjupaigakoertega

Klubi loodab, et taolise aktsiooniga leiavad need lemmikloomad endale kiiremini uue kodu.

Colo-Colo on 1925. aastal asutatud Tšiili meistriliigaklubi, mis pole kunagi kõrgseltskonnast välja langenud. Tiimi koduks on 112 000 inimesega asula Santiago provintsis Maculis.

Chilean club Colo Colo walked out with dogs from an animal shelter to encourage adoption last night 👏🇨🇱 pic.twitter.com/6xdz7Xbr4H

— Accumulator Tips⚽ (@bettingslip) August 1, 2017