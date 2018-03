Argentina tippjalgpallur kritiseeris Venemaa liikluspolitseid: olin läbikülmunud ega saanud aru, mis toimub!

Peterburi Zeniidis klubijalgpalli mängiv Argentina koondislane Emiliano Rigoni kritiseeris teravalt Venemaa liikluspolitseinike tööd.

Argentiinlase sõnul kulus Peterburi politseinikel tema dokumentide kontrollimiseks koguni 40 minutit.

"Pärast üht kodumängu pidas liikluspolitsei mind kinni. Olin viinud Sebastiáni (klubikaaslane Sebastián Driussi - toim.) koju ja sõitsin edasi enda juurde. Järsku peeti mind kinni ja küsiti dokumente. See kontroll kestis väga pikka aega - mind hoiti kinni lausa 40 minutit," meenutas Rigoni, kirjutab lenta.ru.

Jalgpalluri sõnul teda lausa "piinati" kümnekraadises külmas. "Nad tõesti lausa piinasid mind. Ja kujutage ette, et see toimus kõik kümne külmakraadi juures. Olin täielikult läbikülmunud ega saanud üldse aru, mis toimub."

Rigoni arvates üritasid korravalvurid neile mingit rahatrahvi välja mõelda, kuid see ei õnnestunud. "Klubikaaslane Leandro Paredes oli sel ajal veel minu autos. Mingi hetk nad ilmselt taipasid, et kuna me oleme välismaalased, mingit saaki neil püüda ei õnnestu. Ühtegi reeglit ma ei rikkunud," lisas argentiinlane, kes sai hiljem Zeniidi klubi töötajatelt teada, et tegemist oli olnud täiesti tavalise dokumentide kontrollimisega.

Hiljuti Sports.ru poolt avaldatud Venemaa meistriliiga enimteenivate jalgpallurite edetabelis jagab Rigoni 30. kohta, teenides hooaja eest 2 miljonit eurot.