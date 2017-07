Argentina ründelegend Batistuta: mu jalad valutavad nii kõvasti, et palusin nad amputeerida

Argentina jalgpallikoondise ja Fiorentina endine ründetuus Gabriel Batistuta avaldas, et pingutas karjääri jooksul üle, mistõttu on tal praegu raskusi isegi kõndimisega.

48-aastane Batistuta lõpetas oma pika ja eduka karjääri 2005. aastal, olles kodumaa koondise eest kirja saanud 78 mängu ja 56 väravat.

FIFA.com-ile antud usutluses tõdes mees, et pani karjääri jooksul mängu rohkem kui oleks pidanud. "Noorena ei armastanud ma jalgpalli nii palju, kuid ajapikku kasvas sellest välja minu kirg. Andsin endast rohkem kui mul anda oli - nii palju, et praegu on mul raskusi kõndimisega," sõnas Batistuta.

Kolm aastat tagasi oli asi koguni nii hull, et pidevate valude käes vaevelnud vutiäss palus arstidel jalad amputeerida. Nii radikaalseid meetmeid siiski kasutusele ei võetud - kõõlustele ja kõhredele tekkinud survet vähendava operatsiooni järel on tema olukord parem, kuid liikuda on mehel sellegipoolest raske.