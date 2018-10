Argentina meedia: Tottenham sõlmis lepingu Kolumbia jalgpallitähega

Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino tahtis 25-aastase Barriose Premier League`i tuua juba suvel, kuid siis ei jõutud kolumbialase koduklubi Boca Juniorsiga kokkuleppele.

Nüüd väidab Argentina tunnustatud jalgpalliajakirjanik Luis Fregossi, et Hotspur ja Boca Juniors on lepinguni jõudnud, mille kohaselt liitub Barrios Londoni klubiga 2019. aasta jaanuaris. Väidetavalt läheb poolkaitsja palkamine Inglismaa klubile maksma 20,3 miljonit naela (23 miljonit eurot).

Barriost ootab Tottenhamis ees tema rahvuskoondise kaaslane, keskkaitsja Davinson Sanchez.

Pochettino on sel hooajal kasutanud poolkaitseliinis lõhkuva mängijana kas Eric Dierit või Victor Wanyamat. Jaanuarist hakkab Barrios neile kindlasti kõva konkurentsi pakkuma. Tottenhamil on valikus ka Mousa Dembele ja Moussa Sissoko, kuid nemad on juba vastavalt 31 ja 29 aasta vanused.

Tottenham teeb Premier League`is oma ajaloo parimat starti, olles senisest üheksast mängust võitnud seitse. Liigatabelis jagab Hotspur koos linnarivaali Chelseaga 3.-4. kohta, liidrid Manchester City ja Liverpool on neist kahe punkti kaugusel.