Pariisi Saint-Germaini ja Argentina koondise ääreründajast Angel Di Mariast võib saada järjekordne tippjalgpallur, kes siirdub mängima Hiina liigasse.

Prantsuse väljaande L'Equipe'i andmetel käivad Di Maria agendil Jorge Mendesil mitteametlikud kõnelused mitme Hiina klubiga, et oma klient sinna mängima saata.

Di Maria senine karjäär on kulgenud küllaltki kummaliselt - mees on enne PSG-d läbi käinud nii Real Madridist kui ka Manchester Unitedist, kusjuures mõlemad klubid otsustasid mõne aja pärast 28-aastasest mängijast loobuda. Palju on kritiseeritud Di Maria laiskust ning kehva suhtumist.

2014. aastal valiti Di Maria Meistrite liiga finaali parimaks mängijaks, kodumaa koondist on ta esindanud 82 mängus.