Argentina jalgpallikoondis alistas hilisest väravast Venemaa

Oma parimas koosseisus venelastele külla sõitnud argentiinlastel oli vastaste kaitse lahti muukimisega probleeme ning võit suudeti vormistada alles 86. minutil, kui tabamuse sai kirja Sergio Agüero.

Agüero on Argentina koondises löönud nüüd 35 väravat ja tõusis sellega Hernan Crespoga ühele pulgale. Rohkemat on suutnud ainult Lionel Messi (61 väravat) ja Gabriel Batistuta (54 väravat).

Eelmisel hooajal FC Levadia ridades pallinud Anton Mirantšuk vaatas venelaste poolel kohtumist vahetusmängijate pingilt.

Argentina tähed tulevad taas väljakule teisipäeval, kui Krasnodaris peetavas kohtumises minnakse vastamisi Nigeeriaga. Venemaa kohtub teisipäeval Peterburis aga Hispaaniaga.

