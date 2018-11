AMETLIK | Copa Libertadorese finaal toimub detsembrikuus ja Argentinast väljas

Lõuna-Ameerika jalgpalliliit Conmebol teatas täna tehtud avalduses, et finaali korduskohtumine Argentina tippklubide River Plate'i ja Boca Juniorsi vahel peetakse 8. või 9. detsembril ja väljaspool Argentinat. Avalduses lisati, et täpne toimumisaeg ja -koht selgitatakse võimalikult kiiresti välja.

Conmeboli president Alejandro Dominguez kohtus täna mõlema klubi esindajaga.

Algselt pidi mäng toimuma eelmisel laupäeval kell 22, kuid River Plate poolehoidjad korraldasid rünnaku Boca Juniorsi meeskonna vastu. Rünnak toimus ajal, mil meeskond sõitis bussiga staadionile.

Kohtumist lükati esialgu ühe tunni ning seejärel veel 75 minuti jagu edasi, kuni lõpuks anti teada, et matš toimub pühapäeval Eesti aja järgi kell 22. Pühapäeval otsustati kolm tundi enne kohtumise algust, et finaal lükkub taas edasi, et anda Boca Juniorsi mängijatele võimalus taastuda rünnakust.