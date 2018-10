Ameerika advokaat tegeleb juba nelja Ronaldot süüdistava naise juhtumiga

Gunnar Leheste reporter RUS

Ronaldo ja Mayorga (keskel) 2009. aasta juunis Las Vegase ööklubis. Foto: AP/SCANPIX

Cristiano Ronaldot vägistamises süüdistava ameeriklanna Kathryn Mayorga advokaat avaldas ajalehe The Sun veergudel, et tema poole on pöördunud veel kolm naist, keda Portugali ründeäss on väidetavalt väärkohelnud.