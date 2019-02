Aleksander Ceferin valiti tagasi UEFA presidendiks

Ceferin oli valimistel ainuke kandidaat. Tema kandidatuuri kiitiks heaks 55-liikmeline UEFA liikmetest koosnev delegatsioon.

Ceferin on UEFA presidendi ametikohal töötanud alatest aastast 2016. Sellele eelnenud viis aastat oli ta Sloveenia jalgpalliliidu juht.

Aleksander Čeferin has been formally re-elected as UEFA President for a new term (2019-2023). Congratulations, Mr Čeferin! #UEFACongress pic.twitter.com/5OjI6ReCuI