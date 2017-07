Ajaxi klubi andis kokku kukkunud mängija seisundi kohta lisainfot

Eile Austrias toimunud sõprusmängus Bremeni Werderi vastu kokku kukkunud Amsterdami Ajaxi poolkaitsja Abdelhak Nouri elu pole klubi sõnul enam ohus.

Hollandi kõrgliigaklubi kinnitas oma sotsiaalmeediakanalites, et 20-aastase Hollandi noortekoondislase kokku kukkumise põhjuseks olid südamerütmihäired. "Ta on nüüd stabiilne, pulss on korras ja ta magab," teatas Ajax.

Nouri kukkus eile kokku kohtumise teisel poolajal. Mäng jäeti katki ning väljakule tuli nii kiirabiauto kui ka -helikopter. Nii kaua kuni mees pealtvaatajatele näha oli, oli ta teadvusel. Kui meditsiiniline personal pallurile kunstlikku hingamist tegi, kaeti ta kõrvaliste pilkude eest lina ja päikesevarjuga.

Eile õhtul teatati, et Nouri viidi haiglas kunstlikku koomasse.

Vahejuhtumi tõttu tühistas 33-kordne Hollandi meistermeeskond esmaspäevaks planeeritud avatud treeningu.