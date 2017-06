Ajaleht: Cristiano Ronaldo saab veel neljandagi lapse!

Juba ühte poega kasvatav ja hiljuti surrogaatemaga kaksikud saanud Cristiano Ronaldo tüdruksõber Georgina Rodriguez on samuti viiendat kuud rase, vahendab The Sun.

23-aastane endine tantsija ja praegune modell Georgina on kuulduste kohaselt uudist kinnitanud juba Ronaldo perekonna ja sõprade ees. Teada on ka, et ilmselt oktoobris ilmale tulev laps on tüdruk.

Ronaldo teatas eile pärast Maailmajagude karikaturniiri poolfinaali kaotust Tšiilile, et ei jää turniirile pronksimatši mängima, sest tal on võimalus lõpuks oma kaksikute juurde minna. Poisid sündisid USA-s samal ajal, kui Ronaldo Portugali koondise juures viibis.

Ronaldo esimene poeg, Cristiano Ronaldo juunior on seitsmeaastane.