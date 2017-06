AC Milani legendist on saanud professionaalne tennisemängija

Fännidele tuttav jalgpallilegend Paolo Maldini on peale pensionile jäämist võtnud kätte hoopis tennisereketi ja sai pääsme paarismängus isegi tulevale ATP Milan Challenger turniirile.

48-aastane endine jalgpallur alustas tennisega ainult paar aastat tagasi ja tuli välja, et Maldini on väga hea erinevatel spordialadel.

Maldini ja tema tennisepartner Stefano Landonio läbisid kvalfikatsiooniturniiri edukalt ja said pääsme professionaalsele turniirile. Nimelt on neid kahte näha Milano Openil, kus osalevad ka paljud kõrgetasemelised tennisistid.

"Me teadsime, et mängime hästi. See võib olla küll meie esimene professionaalne turniir aga me oleme ka ennem mänginud publiku ees heategevuse eesmärgil," ütles Landonido.

Rääkites oma kaaslase tennisetalendist ütles Maldini partner: "Kuna ta alustas mängimist ainult viis või kuus aastat tagasi, siis ta tehniline pool pole nii hea. Aga arvestades mida ta on teinud minevikus, sisi tal on hämmastavad füüsilised ja mentaalsed võimed."

Ready for the Aspria Milano ATP Challenger 🎾🎾🎾 A post shared by Paolo Maldini official (@paolomaldini) on Jun 18, 2017 at 5:09am PDT