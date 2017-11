39-aastane Didier Drogba: järgmine hooaeg on minu karjääri viimane

Elevandiluuranniku ründelegend Didier Drogba teatas, et algav hooaeg jääb talle profijalgpallis viimaseks.

39-aastasest Drogbast sai USAs lõppenud hooajal esimene mängiv omanik, kui mees võttis üle esiliigas palliva Phoenix Risingu tiimi. Chelsea legend lõi USA esiliigas 14 mänguga kümme väravat.

Intervjuus RMC-le tõdes Drogba, et usub praegu, et järgmine hooaeg jääb talle viimaseks. "Usun, et see on nii. Ühel hetkel tuleb aeg, kui peab lõpetama," tõdes aafriklane, kes on väidetavalt astumas David Beckhami jälgedes ning kavatsemas Risingust teha MLS-i võistkonna. "Vajan aega oma teiste projektide jaoks. Mängida on hea, aga minu vanuses hoiab see mind veidi tagasi."