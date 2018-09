28 protsenti ajast palli vallanud Taani amatöörid said Slovakkialt kindlalt sugeda

Slovakkia väravad lõid 11. minutil Adam Nemec ja 37. minutil Albert Rusnak. Viimase värava lõid taanlased 79. minutil endale ise.

Pilk statistikasse reedab, kui ühepoolse kohtumisega oli tegu: Slovakkia valdas palli 72 protsenti ajast ning tegi 20 pealelööki taanlaste 6 vastu. Ainsa positiivse statistikana võivad taanlased pühapäevaseks Rahvuste liiga mänguks Walesiga kaasa võtta väravavahi seitse tõrjet.

Tegemist on 31-aastase saalijalgpallikoondise väravaga, kel väikse puuri (2 x 3 meetrit) kaitsmise kogemus on koondise särgis olemas 50 kohtumisest. Suures jalgpallis on värava mõõtmed 7,3 x 2,4 meetrit.

Taani põhimängijad sellel koondisemängude perioodil oma riiki ei esinda, sest on alaliiduga tülis kollektiivlepingu pärast. Jalgpalliliit tahab neile peale suruda uut reklaamõiguste lepingut, kuid pole nõus arvestama mängijate isiklike sponsorite huvidega.