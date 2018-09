2024. aasta jalgpalli EM-i korraldajaks valiti Saksamaa

Nyonis UEFA peakorteris toimunud hääletusel võitis Saksamaa skooriga 12:4. Kokku oli hääleõigus UEFA täitevkomitee 17 liikmel, seega jäi üks hääletaja erapooletuks.

Saksamaa jaoks on see teine kord EM-finaalturniiri võõrustada. Eelmine kord tehti seda 1988. aastal, kui pidama jäädi poolfinaali. Lisaks on Saksamaa võõrustanud 1974. ja 2006. aasta MM-i.

Türgi jaoks oli kaotus valus, kuna viimasel ajal on ilma jäädud mitmest jalgpalli suurturniirist. Türgi soovis korraldada nii 2008., 2012. ja 2016. aasta EM-finaalturniiri.

2024 - Germany will host the EURO 2024, every time Germany hosted a major tournament they reached at least the semi-final. Host. pic.twitter.com/qWFJuKu7Yf