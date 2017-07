2010. aasta MM-i finaali areenil talluti kaks inimest surnuks, 17 said vigastada

Intsident juhtus täna Johannesburgi suurimal staadionil, mis võõrustas 2010. aastal maailmameistrivõistluste finaali. Tegemist oli linnarivaalide Kaizer Chiefsi ja Orlando Piratesi hooajaeelse derbimänguga.

Rüselus leidis aset staadioni väravatest väljaspool. Kohalikud võimud seostavad juhtunut inimestega, kes üritasid müüa või staadionile siseneda võltspiletitega.

Kohaliku ajakirjaniku Twitterisse postitatud pildilt on näha maas vedelemas ühte surnukeha.

NEWS: Eyewitness news is reporting that 2 people have been killed in a #Stampede at the Pirates V Chiefs match at FNB stadium. pic.twitter.com/B10hBzANZ0