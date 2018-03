Zlatani viimane mäng ManUnitedi eest on mängitud, legend võib juba sel nädalal klubist lahkuda

Aastate jooksul Manchester Unitedi jalgpalliklubi tegemisi vägagi täpselt kajastanud ajakirjanik Mark Ogden kirjutab ESPN-i veergudel, et Unitedi ründeäss Zlatan Ibrahimovic lahkub juba sel nädalal klubi koosseisust.

36-aastast Ibrahimovici on pikalt seostatud Põhja-Ameerika profiliiga MLS-iga ning ESPN-i teatel on ta just sinna ka siirdumas. Endise Rootsi koondise ässa järgmiseks mängukohaks saab Ogdeni teatel Los Angeles Galaxy.

Zlatan käis Unitedi eest viimati väljakul 26. detsembril Burnley vastu. Tema praeguse kontrahti lõpuni on jäämas alla nelja kuu ning väidetavalt on Manchesteri klubi peatreener Jose Mourinho lubanud Zlatanil nüüd meeskonnast lahkuda ja liituda Galaxy'ga.

Zlatan liitus Manchester Unitediga 2016. aastal suvel tasuta PSG-st. Inglismaal on ta pidanud 53 kohtumist ja löönud 29 väravat. Eelmisel hooajal vigastas ta tõsiselt põlve ning sel hooajal on ta pidanud kõikide sarjade peale ainult 7 kohtumist ja löönud 1 värava.

Lisaks Unitedile on ta aastate jooksul esindanud Malmö FF-i, Amsterdami Ajaxi, Torino Juventuse, Milano Interi, FC Barcelona, AC Milani ja PSG ridu.