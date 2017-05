Zlatani agent: tema kirurgid ütlesid, et pole varem mitte kunagi nii tugevat põlve näinud

Hiljuti raskelt põlvesidemeid vigastanud ning seetõttu USA-s operatsioonil käinud Zlatan Ibrahimovići põlved on nii tugevad, et arstid tahavad neid pärast mehe karjääri lõppu uurida, väidab rootslase agent Mino Raiola.

Ibrahimović väänas oma põlve Manchester Unitedi hiljutises Euroopa liiga mängus Anderlechtiga ning selle nädala alguses käis mees Pittsburghis maailma juhtiva spetsialisti Freddie H. Fu juures operatsioonil, et karjääri edukalt jätkata.

Raiola sõnul olid Fu ja tema kolleegid hoolimata sidemerebendist Ibrahimovići põlvedest vaimustuses. "Tema põlv on nii tugev - nad ütlesid, et nad pole kunagi varem midagi sellist näinud. Väidetavalt olevat see peaaegu võimatu, et 20-aastase jalgpallurikarjääri järel põlv nii puhas on - seal polnud üldse kahjustusi," sõnas Raiola Rootsi väljaandele Expressen.

"Pärast karjääri lõppu tahavad nad Zlatanit uuesti näha, et teda teaduslikel eesmärkidel ära kasutada. Nad on maailma parimad põlvede ja muude liigeste spetsialistid."