Zlatan lubas avaldada tuleviku kohta suure uudise

Lõppenud hooajal Manchester Unitedi jalgpalliklubi ridades pallinud Zlatan Ibrahimovic on praegu vabaagendi staatuses, kuid ründaja sõnul võib see peagi muutuda.

Kevadel rängalt põlve vigastanud Zlatan on operatsiooni järel taastunud isegi loodetust kiiremini ning endist Rootsi koondislast oodatakse juba oktoobris tagasi palliväljakutele.

Sportsmail kirjutab, et kuigi Zlatanit ei seo Manchester Unitediga ükski leping, siis lubatakse tal kasutada kõiki klubi treeningvõimalusi. Juba mõnda aega on sahistatud, et Zlatan võibki Manchesteri klubiga uue lepingu sõlmida.

Viimati nähti Zlatanit Manchesteris õhtustamas koos oma agendi Mino Raiolaga. "Peagi on oodata suurt teadaannet. See saab olema suur uudis," lubas Zlatan, kui ta lahkus koos Raiolaga Manchesteris asuvast Tattu restoranist.

Lõppenud hooajal esindas Zlatan Manchesteri klubis 46 kohtumises ning lõi selle ajaga 28 väravat.