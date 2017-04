Zlatan Ibrahimovici jaoks on hooaeg lõppenud

Eilses Euroopa liiga mängus põlve vigastanud Manchester Unitedi jalgpalluri Zlatan Ibrahimovici hooaeg on väga suure tõenäosusega lõppenud.

Ibrahimovic väänas Anderlechtiga mängu normaalaja viimasel rünnakul peapalli eest võideldes põlve ja pidi arstide saatel platsilt lahkuma. ManU peatreener Jose Mourinho tunnistas juba matši järel, et olukord näib tõsine: "Me oleme hädas," teatas portugallane napisõnaliselt.

Täna on mitmed Inglise ajalehed kirjutanud, et Ibrahimovici vigastus osutus niivõrd tõsiseks, et tema hooaeg ja arvatavasti ka karjäär Unitedis on lõppenud.

Premier League`is esineliku ehk Meistrite liigasse viiva koha eest võitlev United on hetkel viiendal positsioonil. Ibrahimović on tänavu löönud liigamängudes juba 17 väravat, olles kindlalt klubi suurim väravakütt. Teised ManU kesktormajad on siiani esineneud kahvatult - Marcus Rashfordi arvel on viis, Anthony Martialil kolm ja Wayne Rooneyl vaid kaks väravat.

Anderlechti lisaaja järel alistanud Manchester United loositi täna Euroopa liiga poolfinaaliks vastamisi Hispaania klubi Celta Vigoga. Teises paaris selgitavad finalisti hollandlaste Amsterdami Ajax ja prantslaste Lyon.