Zlatan Ibrahimovic tegi Premier League`i aadressil sapise märkuse

"Mul oli pikk karjäär selja taga enne Inglismaale kolimist. Mängisin erinevates riikides, erinevates klubides. Inimesed ütlesid, et mul pole vaja Inglismaale minna, ma võin seal läbi kukkuda," rääkis Ibrahimovic, vahendab portaal FourFourTwo.

"Kõik olid selle ülemineku vastu. Ja see andis mulle hoopis motivatsiooni juurde ja lisas adrenaliini," meenutas 37-aastane Ibrahimovic ja lisas: "Mulle meeldis Premier League. Seal oli põnev ja motiveeriv mängida. See liiga saab väga suurt tähelepanu, kuigi mulle tundub, et see on pisut ülehinnatud. Just selles osas, mis puudutab mängijate tehnilisi ja individuaalseid oskusi. Samas on mängutempo seal tõesti kõrge. Isegi kui sa oled parim, siis sul ei õnnestu seal, kui sa ei suuda kiire rütmi ja tempoga harjuda."

Hetkel Los Angeles Galaxys mängiv Ibrahimovic esindas Manchester Unitedit hooaegadel 2016/17 ja 2017/18 ning lõi 33 liigamänguga kokku 17 väravat.