Zlatan Ibrahimovic süüdistab Rootsi meediat rassismis

Rootsi läbi aegade üks paremaid jalgpallureid, Manchester Unitedis mängiv Zlatan Ibrahimovic leiab, et Rootsi spordiajakirjandus on läbini rassistlik.

36-aastase Ibrahimovici arvates on Rootsi meedia tema suhtes kriitiline tema etnilise päritolu tõttu. Rootsi ekskoondislase ema on pärit Bosniast ja isa Horvaatiast.

"Kuidas Rootsi meedia minu tegemisi kajastab? Nad ründavad mind kogu aeg. Nad ei suuda aktsepteerida, et ma olen Ibrahimovic. Kui mõni teine Rootsi jalgpallur teeb sama vea, mis mina, siis nad kaitsevad teda. Mind aga mitte," rääkis Ibrahimovic Prantsusmaa telekanalile Canal+, vahendab VG.

"See on rassistlik lähenemine. Olen 100% kindel. Kui minu nimi oleks Andersson või Svensson, kaitseks kohalikud ajakirjanikud mind ka siis, kui ma rööviks panka," lisas Ibrahimovic. "Kuid mulle sobib selline olukord, sest see teeb mind tugevamaks."