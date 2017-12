Zidane'i sõnad panid Liverpooli fännid hirmust värisema

Madridi Reali peatreener Zinedine Zidane võttis vaevaks tunnustada Liverpooli ääreründajat Mohamed Salah'd ning see on pannud paljud Ragnar Klavani koduklubi fännid peast kinni hoidma.

Suvel Liverpooliga liitunud Salah valiti värskelt Inglismaa Premier League'i kuu mängijaks ning egiptlase head minekut tunnustas ka Reali loots Zidane.

"Salah on suurepärane mängija - ta näitas seda AS Romas, nüüd Liverpoolis. Kõigele lisaks on ta endiselt noor ning areneb edasi," vahendab prantslase sõnu Inglise meedia. "Ma ei räägi palju teistest mängijatest, kuid tema on tõesti pallur, keda ma väga hindan."

Zidane'i kiitus on ärevaks teinud Liverpooli fännid, kes kardavad, et Hispaania hiiud hakkavad taas nende mängijaid endale meelitama. "Philippe Coutinhol oli just Barcelonaga pikk üleminekusaaga. Nüüd hakkab Real Salah'd ka endale meelitama?" küsib üks fänn netifoorumis ahastavalt. "Hispaanlased, hoidke näpud eemal!"