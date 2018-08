Zidane ütles sõpradele, et ootab Manchester Unitedi pakkumist

Daily Maili andmetel on Zidane oma sõpradele öelnud, et ootab Unitedi bossidelt pakkumist lähikuude jooksul. Esmalt peavad nad vallandama Jose Mourinho ning viimased tulemused ja ajakirjandusest läbi käinud sõnavõtud viitavad, et nii kipubki minema.

Manchester United on koos sõprusmängudega sel suvel võitnud kaheksast kohtumisest vaid kolm ning kaotanud sama palju. Premier League'i hooaja avamängus saadi küll 2:1 jagu Leicester Cityst, kuid läinud pühapäeval kaotati võõrsil Brighton & Hove Albionile.

"Miks me peaksime tema kandidatuuri arutama, kui talle siin vaba töökohta pole," vastas üks Unitedi allikas Zidane'i kohta käivatele spekulatsioonidele.

Prantsusmaa ründelegend on töötu alates maikuust, mil ta pärast Madridi Realiga kolmandat aastat järjest Meistrite liiga võitjakst tulemist ameti maha pani.