Zidane tegi Manchester Unitedi suhtes kannapöörde

Prantsuse väljaanne Le Parisien kirjutab, et Zidane kardab halva sisekliimaga Manchester Unitediga hooaja keskel liituda, sest ei usu, et suudaks seal kiiresti edu saavutada. Ühtlasi leiab Zidane, et tal oleks Unitedis väga keeruline hakkama saada, sest ta ei oska inglise keelt.

Le Parisieni andmetel tahab Zidane liituda oma endise koduklubi Torino Juventusega, kus otsitakse uut tegevjuhti.

Inglismaa ajaleht The Mirror kirjutas septembri lõpus, et Manchester Unitedi juhtkond on Zidane`iga läbirääkimisi alustanud ning kavatseb Mourinho vallandamise puhul palgata just endise Reali juhendaja.

Inglise liigas alles 10. kohal asuv ManUtd on teinud viimase 29 aasta kõige halvema hooaja alguse.