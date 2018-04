Zidane: Bale ja Benzema jäävad

Madridi Reali jalgpalliklubi peatreener Zinedine Zidane lükkas ümber kuuldused, et Gareth Bale ja Karim Benzema võivad suvel Realist lahkuda.

Kui Bale`i tänavust hooaega on seganud vigastused, siis Benzema pole suutnud piisavalt palju väravaid lüüa ning on jäänud Cristiano Ronaldo varju.

Kui Zidane`ilt enne liigamängu Athletic Bilbaoga küsiti Bale`i ja Benzema tuleviku kohta, vastas ta Hispaania meediale: "Ma ei arva, et nende tulevik oleks siin ohus. Me vajame kõiki mängijaid. Minule pole nad halba muljet jätnud. Nad treenivad hästi. Mõistagi tahaks nad vahel rohkem mängida, kuid kui see kõrvale jätta, töötavad nad tublilt."

Lisaks lükkas Zidane ümber spekulatsioonid väravavahi ümber ning kinnitas, et Keylor Navas jääb Reali.