Yaya Toure sõlmis Manchester Cityga uue lepingu

Manchester City poolkaitsja Yaya Toure sõlmis klubiga uue aastase lepingu.

34-aastase Toure karjäär Citys ähvardas lõppeda, kui peatreener Pep Guardiola ta Meistrite liiga koosseisust välja jättis ja sellega Elevandiluuranniku mängija agendi pahameele teenis.

Toure kuulus meeskonda augustis Meistrite liiga play-off ringi esimeses kohtumises Bukaresti Steaua vastu, kuid edaspidi enam eurosarjas koosseisu ei pääsenud. Toure agent Dimitri Seluk ütles, et tema mängijat on alandatud, mispeale Guardiola keeldus Toure'd mängitamast, enne kui Seluk pole tema ees vabandanud.

Toure vabandas Seluki nimel novembris ning pääses samal kuul ka Premier League'is platsile Crystal Palace'i vastu. Üle kolme kuu mängu saanud Toure tänas peatreenerit kahe väravaga.

"Mul on äärmiselt hea meel. Ütlesin endale, et mu teekond Citys ei ole veel lõppenud," sõnas Toure klubi kodulehel. "Mul on olnud suur õnn kuuluda niivõrd suurde klubisse ja olla ümbritsetud nii suurepärastest mängijatest, kes aitavad mul mu eesmärke saavutada. Muidugi ma tahan võita karikaid, see on minu jaoks väga tähtis. Jääda siia nii kõrges vanuses on tohutult suur asi."