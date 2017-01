Premier League'i hooaega oodatust kehvemini alustanud West Ham Unitedi parim mängija, Prantsusmaa koondislane Dimitri Payet soovib klubist jaanuarikuu jooksul lahkuda. West Hamil on mehe suhtes aga teised plaanid.

Meeskonna peatreeneri Slaven Bilici sõnul on küsimus põhimõtteline. "Rääkisin klubi juhtkonnaga ning asi ei ole rahas. Sõlmisime temaga pika lepingu, sest tahame, et ta meie juurde jääks."

"Oleme öelnud, et me ei taha oma parimaid mängijaid müüa, kuid Dimitri Payet ei taha meie eest mängida. Me ei kavatse teda müüa," sõnas horvaadist loots.

Payet on sel hooajal Premier League'i mängudes loonud 74 väravavõimalust - seda on 16 võrra rohkem kui ükski teine mängija.