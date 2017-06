Wenger: videokohtunikega oleksime Meistrite liiga võitnud

Londoni Arsenali peatreener Arsene Wenger usub, et kui videokohtunikud oleks juba varem kasutusel olnud, oleks klubi võitnud Meistrite liiga 2006. aastal.

Kuigi uus süsteem on leidnud ka palju negatiivset vastukaja, on Arsenali pikaaegne treener väga rõõmus uute kohtunike üle.

Kui klubi ajakirjanikud küsisid Wengeri käest võtmeolukordi, mida oleks saanud videokontunike abiga ära hoida, tõi prantslane välja Samuel Eto'o löödud viigivärava Arsenali vastu Meistrite liiga finaalis. "See löödi suluseisust ja me olime 30 minutit enne lõppu veel 1:0 ees. See on üks karikas, mis meil veel puudu on ja seega on ta kõige olulisem," ütles peatreener.

Wengeri arvates on Arsenali lähiajaloos ka teine olukord sama Hispaania klubi vastu, mis uue süsteemiga oleks ära hoitud: "Veel valiksin Robin van Persie teise kollase kaardi 2011. aastal Barcelonas, kuna mängisime väga tugeva meeskonna vastu ja see tõmbas meie võimalusele kriipsu peale."