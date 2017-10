Wenger tunnistas, et Londoni Arsenali kaks suurimat staari on klubist lahkumas

Londoni Arsenali jalgpallimeeskonna peatreener Arsene Wenger tunnistas, et klubi tähtmängijad Mesut Özil ja Alexis Sanchez võivad juba talvel leida endale uued tööandjad.

Wenger tunnistas, et ta on valmis igasugusteks lahendusteks. Olukorra teeb Arsenali jaoks keeruliseks tõsiasi, et nii Özilil kui ka Sanchezel on käsil lepingu viimane aasta ja kumbki mees ei ole soovinud uut kontrahti allkirjastada. Kui talvel nende eest üleminekutasu ei saada, siis suvel võivad nad juba tasuta lahkuda, kirjutab Eurosport.

“Kui olla meiega sarnases situatsioonis, siis tuleb olla valmis igaks olukorraks. Jah, see on võimalik,“ sõnas Wenger, et kaks staari võivad klubist juba talvel lahkuda.

Siiski tõdes Wenger, et mingi lootus on ka meeste jäämiseks. “Nad on siin õnnelikud. Loodetavasti õnnestub veel olukorda ümber pöörata. Praeguse seisuga ei ole me aga millelegi lähedal ja me ei saa midagi välja hõigata,“ teatas ta.

Nii Sanchezele kui ka Özilile on viimase aasta jooksul pakutud uut lepingut ja mõlema mehe nädalast palganumbrit on lubatud tõsta 350 000 euroni, kuid see ei ole veennud neid lepingut allkirjastama. Seega usutakse, et nad on valmis esimesel võimalusel lahkuma.

Sancheze uueks võimalikuks töökohaks peetakse Manchester Cityt või PSG-d. Özili on hakatud seostama Manchester Untediga.