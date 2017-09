Wenger tegi Oxlade-Chamberlaini kohta üllatava avalduse

Arsenali jalgpalliklubi peatreener Arsene Wenger teatas, et kahetseb pigem Kieran Gibbsi siirdumist West Bromwich Albioni kui Alex Oxlade-Chamberlaini kolimist Liverpooli.

Kuna Oxlade-Chamberlain keeldus uue lepingu allkirjastamisest, müüs Arsenal poolkaitsja 40 miljoni naela eest Liverpooli. Kuigi inglane mängis viimastel hooaegadel Põhja-Londoni klubis suuremat rolli kui Gibbs, kahetseb peatreener pigem vasakkaitsja lahkumist.

"Kokkuvõttes on tõsi, et Gibbsi lahkumine on valusam kui Chamberlaini oma, sest tema kuulus juba kümne aasta vanuselt Arsenali noorteakadeemiasse. Oma akadeemia mängijad kannavad väärtusi, mis on tõesti tähtsad. Nagu näiteks pühendumine, austus, inimlikkus, lisaks muidugi mänguoskused ja tõeline meeskonnatöö," sõnas Wenger.

Kui Gibbs murdis esindusmeeskonda läbi akadeemia, siis Oxlade-Chamberlain liitus Arsenaliga kuus hooaega tagasi 18-aastaselt Southamptonist.