Wenger tegi derbimängu eel uuele ründajale ülima komplimendi

Londoni Arsenali peatreener Arsene Wenger leidis aega enne tänast matši kohaliku rivaali Tottenham Hotspuri vastu, et kiita jaanuaris soetatud Pierre-Emerick Aubameyangi.

Nimelt on prantslane nii vaimustunud uuest mängumehest, et võrdleb teda juba klubi läbiaegade suurima väravaküti Thierry Henryga.

"See on väga ambitsioonikas väljaütlemine, sest Henry on parim mängija, kes siin klubis on mänginud. See ei tähenda, et ta lööb sama palju väravaid kui Henry aga miks ka mitte?" filosofeeris Wenger pressikonverentsil.

Aubameyang on Arsenali eest mänginud ainult ühe kohtumise, kuid peatreeneri arvates oli tema esimene värav Evertoni vastu imeline. "Ta on hea eeskuju, eriti tema jooksude poolest. Kuid Thierry tuli pallile rohkem keskväljale vastu ja osales rohkem mängus," tõdes Wenger.