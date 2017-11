Wenger teatas Arsenali fännidele rõõmusõnumi: Özil ja Sanchez jäävad

Arsenali jalgpalliklubi peatreener Arsene Wengeri sõnul jäävad Alexis Sanchez ja Mesut Özil klubisse ka pärast jaanuarikuist üleminekuakent, kui just midagi "uskumatut" ei juhtu.

Mõlema mängija lepingud lõppevad tänavuse hooaja järel.

"Jah, muidugi," vastas Wenger küsimusele, kas ta usub, et Özil ja Sanchez jäävad järgmise üleminekuakna järel Arsenali, kirjutab BBC Sport. "Seniks, kuni nad on meie juures, annavad nad endast kõik. Minu peas jäävad nad meiega hooaja lõpuni."

Küsimusele, kas kahte nimetatud tähtmängijat näeb Arsenalis ka järgmisel hooajal, vastas Wenger: "Mina üksi ei otsusta seda. Ka nemad peavad seda otsustama."

Mõlemad mehed on mänginud Londoni klubis võtmerolli. 28-aastane Sanchez, kes liitus Arsenaliga 2014. aastal Barcelonast, on löönud 113 mänguga kokku 56 väravat. Temast aasta vanem Özil kolis Arsenali 2013. aastal ning on andnud Premier League`i rekordit tähistavad 45 resultatiivset söötu.